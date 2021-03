Die Stadtwerke Gronau gehen beim Glasfaserausbau in die Offensive. Bis zum Ende des Jahres 2025 soll Glasfaser für alle Haushalte angeboten werden. Im April beginnen die Arbeiten die sich anschließend etappenweise fortsetzen. „Die Beratung war umfangreich, es gab jede Menge positive Rückmeldung, Lob und Dank – und ein einstimmiges Ergebnis“, berichtet Geschäftsführer Dr. Wilhelm Drepper am Freitagmittag im Nachgang zur Aufsichtsratssitzung, die am Donnerstagabend stattgefunden hat. Einstimmiges Ergebnis Wie Bernhard Herwing, Projektleiter Glasfaser, erläutert, werde im kommenden Monat mit dem Ausbau des Netzes im Wohngebiet rund um die Pestalozzi-Schule in Gronau und rund um die Georgschule in Epe begonnen. Die konkrete Straßenliste kann in der kommenden Woche der Homepage der Stadtwerke entnommen werden.