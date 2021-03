Gronau -

Von Martin Borck, Guido Kratzke

Seit ihrer Gründung im Jahr 1995 hat sich die gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft Chance in Gronau immer wieder verändert. Die städtische Tochtergesellschaft hat einiges an Aufgaben zusätzlich erhalten und wuchs damit deutlich. Als die Gesellschaft im Jahr 2019 eine große städtische Bürgschaft benötigte, um wirtschaftlich überleben zu können, geriet sie immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit sowie der Kommunalpolitik. In der gibt es seit geraumer Zeit die Forderung, die Chance neu aufzustellen. Doch bevor das umgesetzt werden kann, ist eine Bestandsanalyse gefragt.