Drei Schulen in Gronau und Epe haben am Freitag die offizielle Auszeichnung als Euregio-Profilschule erhalten. Die Viktoriaschule, die Gesamtschule Gronau und die Euregio-Gesamtschule Epe haben damit ein Ziel erreicht, auf das sie mit einigem Aufwand hingearbeitet haben. Über 100 Seiten umfasst zum Beispiel die Bewerbung der Euregio-Gesamtschule. Vokabelpauken steht nicht im Vordergrund Stephan Krems (Leitender Regierungsschuldirektor LRSD) als Vertreter der Koordinierungsstelle Deutsch-Niederländischer Austausch von der Bezirksregierung Münster übergab die Urkunden zunächst an Christiane Winkler von der Viktoriaschule, die seit Jahren mit großem Engagement den Kindern die niederländische Sprache und Kultur näherbringt. Einige Kinder der Klasse 4c fanden es „voll cool“, dass sie kürzlich Telefonieren auf Niederländisch geübt haben. „Darum geht es ja auch, um die Begegnungssprache“, so Krems. Das sonst eher leidige Vokabelpauken stehe nicht im Vordergrund, bestätigte die Niederländischlehrerin Winkler. Verbindendes Element Nachbarsprache Natürlich setzen die Grund- und die Gesamtschulen in Sachen Euregio-Profil unterschiedliche Schwerpunkte.