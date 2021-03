Er hat seinen Opa angegriffen. Von hinten hat er ihm einen Arm um den Hals gelegt und dann zugedrückt. „Aber nicht fest“, sagt der 23-jährige Gronauer. Das sieht die Staatsanwaltschaft aufgrund von Zeugenaussagen ganz anders: So sehr soll er seinen Großvater gewürgt haben, dass der kurz bewusstlos wurde und zu Boden ging, wobei er sich noch am Kopf verletzt habe. Versuchter Mord. Die Staatsanwaltschaft geht aber auch davon aus, dass der Beschuldigte aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht schuldfähig war. Sie beantragt deshalb die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus.