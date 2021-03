Grundsätzlich ist der Jugendhilfeausschuss (JHA) am Dienstagabend aus der Sicht von Robin Klümper (16), Tom Lensing (15) und Rupert Ose (14) gut gelaufen. Die drei Jugendlichen wünschen sich eine Mountainbike-Strecke und sind mit ihrem Wunsch an die Gronauer SPD herangetreten. Daniel Speer (SPD) stellte daraufhin einen entsprechenden Antrag im JHA. Kaum Beschränkungen zu beachten In der Sitzung erhielt Robin Klümper die Gelegenheit, die Projektidee vorzustellen und Fragen der Politikerinnen und Politiker zu beantworten. Die hatten sich im Wesentlichen auf eine Frage eingeschossen: Warum die Bülten? Denn in dem Waldgebiet in Epe würden die Jugendlichen ihr Projekt am liebsten umsetzen.