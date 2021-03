Jetzt überschlagen sich auf dem Gronauer Glasfasermarkt die Ereignisse: Nachdem die Deutsche Glasfaser ( DG ) in Gronau und Epe eine Nachfragebündelung gestartet hatte zogen die Stadtwerke Gronau (SWG) in der vergangenen Woche mit der Ankündigung nach, noch in diesem Jahr in den ersten beiden Quartieren in beiden Stadtteilen mit dem Netzausbau zu beginnen und bis 2025 alle Haushalte kostenlos ans schnelle Internet anbinden zu wollen.

2022 komplett fertig

Am Freitag teilte die DG per Pressemitteilung mit, die Nachfragebündelung sei so gut gelaufen, dass schon vor ihrem Ende am 31. März der Netzausbau in Gronau beschlossene Sache sei. Auch sie wolle noch im zweiten Quartal dieses Jahres mit dem Bau beginnen, 2022 soll das komplette Netz realisiert sein.

„Wir möchten, dass die Menschen in Gronau jetzt Glasfaser bekommen. Wir haben die Mittel und das Know how, die Stadt sehr schnell mit zukunftsfähigen Glasfaseranschlüssen zu versorgen“, wird in der Pressemitteilung Ruben Queimano Alonso, CCO der Deutschen Glasfaser, zitiert.

Demnach plane das Unternehmen 2022 in der gesamten Stadt Glasfaseranschlüsse für über 20 000 Haushalte anzubieten. „So wird Gronau bereits nächstes Jahr ebenfalls für die digitale Zukunft gerüstet sein“, erklärt das Vorstandsmitglied.

Angebot endet am 31. März

Wer sich bis zum 31. März für einen Glasfaseranschluss bei der DG entscheidet bekommt den Anschluss kostenlos, schließt allerdings einen einen zweijährigen Providervertrag nach Anschluss mit dem Unternehmern ab.

Das Angebot der Stadtwerke sieht bei Auftragserteilung bis zum 31. Mai einen kostenlosen Anschluss vor. Danach folgt eine Festlegung auf einen Provider. Es kann aber auch die bereits vorhandene Kupfer-/DSL-Leitung weiter genutzt werden.