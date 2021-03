Die neuste Errungenschaft für die Gronauer Spiellandschaft steht seit Montag am Eisenbahnweg. Der dortige Spielplatz wurde nach einem Kinder- und Bürgerbeteiligungsverfahren komplett neu geplant. Als zentrales Großspielgerät ragt dort nun ein Vogelnestbaum in die Höhe. Diese und weitere Maßnahmen, die von der Steuerungsgruppe Spielleitplanung bearbeitet werden, stellte Brigitte Amshoff in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses vor. Spielplatzpaten gesucht Nicht nur, aber wohl auch wegen der Corona-Pandemie stelle sie fest, dass es auch bei jungen Leuten einen Trend zur Bewegung im Freien gebe, sagte die städtische Jugendhilfeplanerin im Gespräch mit den WN.