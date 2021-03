Einen Einblick in die aufwendige Organisation und Verwaltung der Kinderbetreuung in Kindergärten und Kindertagespflege erhielten die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses (JHA) in der jüngsten Sitzung. Jugendhilfeplanerin Brigitte Amshoff erklärte das Prozedere. Das Kinderbildungsgesetz (Kibiz) des Landes NRW schreibt vor, dass die Kommunen den Betreuungsbedarf in Kitas und Kindertagespflege alljährlich erheben.