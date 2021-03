Lange Zeit war der Wunsch einer Privatperson, ihren Haushalt mit Glasfaser versorgt zu bekommen, in Gronau nur ein frommer Wunsch. Zum besseren Ausbau des mehrfach aufgerüsteten DSL-Netzes, zur Versorgung kommunaler Liegenschaften und für Betriebe in den Gewerbegebieten gab es von den Stadtwerken ein Angebot. Darüber hinaus galt im Innenbereich der Stadt: Sei froh, wenn du nah genug an einem DSL-Knoten liegst und deine Nachbarn nicht zu viel Datenvolumen abrufen. Frage der Kapazität Den meisten Personen mag das in den vergangenen Jahren gereicht haben. Und auch heute noch dürfte bei den meisten Personen in Ein- oder Mehrfamilienhäusern die Kapazität an einer schneller Datenübertragung auf den letzten Metern mit einem Kupferkabel ausreichend sein. Die vergangenen Monate mit Heimunterricht und -arbeitsplatz haben in manchen Familien aber auch gezeigt, dass das Ende der Fahnenstange mit dem bestehenden DSL-Tarif erreicht war. Oft konnte noch in einen höherwertigen Vertrag gewechselt werden, der zumindest schnellere Download-Raten bescherte. Wer aber auch Daten in großen Mengen hochladen musste, bei dem kam immer wieder der Wunsch auf, Glasfaser nutzen zu können. Schnelle Datenbühne Zum Jahresbeginn trat plötzlich die Deutsche Glasfaser (DG) auf die schnelle Datenbühne. Sollten sich bis Ende März jeweils 40 Prozent der Haushalte in den drei Nachfragegebieten in Gronau und Epe finden, versprach der Anbieter einen kostenlosen Hausanschluss – verbunden mit einer zweijährigen Bindung an das Unternehmen als Internetprovider. Eine der Vorläuferfirmen der DG war die Bornet. An dieser hatten auch die Stadtwerke Gronau mal Anteile, haben sie allerdings aufgegeben und wähnten sich bezüglich eines Netzausbaus in Gronau auf der sicheren Seite.