Viele Profis aus dem Bereich der Jugendhilfe machen sich Sorgen um die Kinder und Jugendlichen in den Zeiten von Corona. Dabei richten sich ihre Befürchtungen und Bedenken nicht nur auf die Dauer der Pandemie, die inzwischen schon seit über einem Jahr über der Menschheit dräut. Auch für die Zeit nach der Pandemie und allen Einschränkungen zu ihrer Bekämpfung sehen die Fachleute Probleme auf die jungen Menschen zukommen. Das geht aus Berichten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 16 Bereichen der städtischen Jugendhilfe hervor. Von ASD bis Vormundschaften Das Jugendamt hat die Berichte aus allen Bereichen von A wie ASD bis V wie Vormundschaften zusammengetragen. Sie sollen dem neu zusammengesetzten Jugendhilfeausschuss einen möglichst großen Einblick in die Arbeit des Jugendamts – besonders in der Zeit der Pandemie – ermöglichen. Die Profis erklären schriftlich, wie sie vielfach wegfallende persönliche Begegnungen durch die Nutzung digitaler und Kommunikationsmedien kompensieren. Und sie benennen hier und da auch positive Aspekte des auf Eis gelegten Soziallebens. Manche Familien erleben das als Entschleunigung, haben mehr Zeit für das familiäre Miteinander. Aktuelle Probleme Was sich aber wie ein roter Faden durch die Berichte zieht, sind zwei Aspekte: aktuelle Probleme von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern sowie befürchtete Spät- oder Langzeitfolgen.