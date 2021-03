Bis zum Osterfest sind es zwar noch ein paar Tage – aber es steht definitiv in Kürze vor der Tür. Der Gronauer Cityring und das Stadtmarketing freuen sich nicht nur auf das Osterfest, sondern auch üb er die neuen Möglichkeiten, die die Geschäfte jetzt wieder ihren Kunden bieten können. Gemeinsam mit dem Stadtmarketing haben sich die Geschäftsinhaber eine Oster-Aktion überlegt, die jetzt Frühlingsstimmung wecken wird.

Ostereier zählen

Bis zum 3. April befinden sich in den Schaufenstern vieler Geschäfte in der Gronauer Innenstadt Ostereier. Und die Besucher der Innenstadt bekommen den Auftrag, diese ganz genau zu zählen. Sind es 200? 150, 421? Während des Bummels von Schaufenster zu Schaufenster können natürlich auch neue Produkte entdeckt werden, die zur Wiedereröffnung in den Geschäften präsentiert werden.

Stadtgutscheine zu gewinnen

Unter allen, die mitmachen, gibt es drei Stadtgutscheine in Wert von je 50 Euro zu gewinnen. „Mitmachen kann jeder, der in dem Zeitraum einen Tipp auf der Facebook-Seite „Einkaufen in Gronau“ abgibt“, erklärt Elke Rinke vom Stadtmarketing. Und Frank Schulte (Vorsitzender des Cityring Gronau e.V.) ergänzt: „Wir freuen, dass wir unter allen wichtigen Coronaschutzbedingungen wieder für unsere Kunden da sein können und hoffen, dass viele bei der Aktion mitmachen und die Innenstadt besuchen.“

Weitere Infos gibt es auch unter https://gronau-inside.de/Ostern.