Der Gronauer war mit seinem Motorroller auf dem Amtsvennweg aus Richtung Enscheder Straße kommend in Richtung Bundesstraße 54 unterwegs, als er in einer Fahrbahnverengung von einem Unbekannten überholt wurde. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Rollerfahrer stark ab und stürzte dabei. Der Unfallverursacher setzte in einem dunklen Wagen mit gelben Kennzeichen seine Fahrt fort. Der Leichtverletzte begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an 02562 9260.