Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass ein 24-Jähriger seinen Großvater so sehr gewürgt hat, dass dieser bewusstlos wurde. Ein Gutachter ist aber am zweiten Verhandlungstag zu einem anderen Schluss gekommen. Sicherungsverfahren Zum Zeitpunkt der Tat war der Beschuldigte, auch davon geht die Staatsanwaltschaft aus, aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht schuldfähig. Deshalb geht es in dem sogenannten Sicherungsverfahren vorm Landgericht auch nicht darum, eine angemessene Strafe für den mutmaßlichen versuchten Mord zu finden, sondern zu klären, ob der Beschuldigte für die Allgemeinheit gefährlich ist.