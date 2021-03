Schon die Idee sorgte in der Vergangenheit für gesellschaftlichen Zündstoff – jetzt kann über Fakten diskutiert werden: Guido Hoff vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Epe stellte am Mittwochabend im Rat die Pläne für die Errichtung einer neuen Gastronomie direkt am Drilandsee vor. „Wir haben vor rund fünf Jahren begonnen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen“, blickte Hoff im Gespräch mit den WN auf einen langen Planungszeitraum zurück. Umsetzung mit Partnern und Betreiber Das Vorhaben will er nicht alleine angehen. Es soll mit Partnern eine gemeinsame Gesellschaft gegründet werden. Einer dieser Gesellschafter soll Christoph Wefers sein, Gründer der Café-Extrablatt-Kette. „Das Projekt erhält auch dadurch Nachhaltigkeit, wenn der zukünftige Betreiber mit zu den Gesellschaftern gehört“, betont Guido Hoff. Am See solle kein zusätzliches Extrablatt entstehen. Stattdessen sei ein etwas anderes Gastronomiekonzept geplant – mit einer Zielgruppe von Jugendlichen über junge Familien bis hin zu jung gebliebenen Senioren.