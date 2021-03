Gronau -

Von Martin Borck

Das Fahrradklima in Gronau ist nur so lala. So lautet jedenfalls das Ergebnis einer Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Eine glatte Fünf erhielt zum Beispiel die Qualität der Radwege-Oberflächen. In anderen Bereichen gab es aber auch gute Noten.