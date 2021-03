Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus finden zwei Ausstellungen statt. Vom 22. März bis 30. April 2021 ist im Driland-Kolleg, Konrad-Adenauer-Straße 85, die Fotoausstellung „Die Stadt und ihre Menschen“ von Edson Pereira zu sehen. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 13.30 bis 17.30 Uhr geöffnet (außer in den Osterferien). Anmeldungen sind erforderlich über das Sekretariat des Driland-Kollegs ( 02562 965016 oder E-Mail: verwaltung@driland-kolleg.de).

Edson Pereira lebt seit zwei Jahren mit seiner Frau und seiner Tochter in Gronau. Der gebürtiger Italiener wuchs in Brasilien auf. In seinem Berufsleben konzentriert er sich auf die bildenden Künste. Nach seinem Abschluss in Journalismus entdeckte er seine Leidenschaft für die Fotografie. Mehr als zehn Jahre war er als Profi in den Bereichen Produktfotografie, Hochzeiten, Events und Mode tätig.

Ebenfalls vom 22. März bis 30. April ist die Ausstellung „Weit weg ist näher als du denkst“ im Haus der Begegnung am Jöbkesweg 5 zu sehen (täglich von 10 bis 18 Uhr). Eine Anmeldung unter 0160 2626205 oder E-Mail: gronet@web.de ist erforderlich.

Die Caritas-Flüchtlingshilfe Ahaus/Gronau unternahm im Jahr 2019 eine Exkursion in den Libanon. Das Caritas-Team besuchte während dieser Reise ein Flüchtlingscamp unweit der Grenze zu Syrien. Dabei hat ein Austausch insbesondere mit den jungen Menschen stattgefunden, die teilweise seit sieben Jahren in dem Camp leben. Neben den unwürdigen Lebensumständen können die Kinder und Jugendlichen oft keine Perspektiven entwickeln. Sie leben in dem Camp mit durchschnittlich sechs Kindern und ihren Eltern in einem Zelt aus Lkw-Planen auf engstem Raum. Vielfach gibt es kein Wasser. Außerdem wurde die finanzielle Unterstützung, um zur Schule gehen zu können, eingestellt und die Unterstützung von öffentlichen Stellen fehlt.

Weitere Informationen sind im Flyer zu den Internationalen Wochen zu finden.