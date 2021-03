Bis Ende 2021 ist die Beschäftigungsgesellschaft Chance mit der Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern betraut. Die Stadtverwaltung Gronau will ab 2022 diese Aufgabe wieder in Eigenregie durchführen. Das führte im Sozialausschuss zu einer Diskussion. Britta Siepmann (Grüne) regte an, die Betreuung auszuschreiben. Die künftige Nähe der Flüchtlingsberatung zur Stadtverwaltung, die schließlich auch Amtshilfe bei Abschiebung leisten müsse, hielt sie für nicht wünschenswert.