Die Gedenkstätte „10 + 1 Bäume für die Opfer des NSU“ wurde gestern Vormittag im Gronauer Stadtpark in coronabedingt kleinem Kreis eingeweiht. Mit zehn eine kleine Allee bildenden Buchen wird an die neun türkisch- beziehungsweise griechischstämmigen Kleinunternehmer sowie die Polizistin erinnert, die von rechtsradikalen Terroristen zwischen 2000 und 2007 in sieben deutschen Städten ermordet worden sind.