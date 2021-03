Gronau -

Von Guido Kratzke

Das Thema wird in Gronau schon länger diskutiert – und die Stimmungslage war in der Ratsdebatte am Mittwoch genau so, wie sie zu Beginn der Debatte schon war: durchwachsen. Das Spektrum der Reaktionen auf die Vorstellung einer möglichen neuen Gastronomie am Drilandsee reichte von geht gut bis geht gar nicht.