„Wer ehrlich um einen Segen bittet, also um ein Zeichen der Nähe Gottes, von dem es ja in unserer Verkündigung heißt, er sei der Gott der Liebe, der sollte ihn auch bekommen“, hatte der Pfarrer auf seiner Facebook-Seite gepostet. Darin hatte er zunächst angeführt, dass er die Vollmacht von der Kirche erhalten habe, einen Segen zu spenden beziehungsweise etwas zu segnen. Im Anhang führt er eine Liste aus dem Benediktionale an. In diesem Buch werden alle möglichen Anlässe und Dinge aufgeführt, zu denen nach Kirchenwillen ein Segen ausgesprochen werden kann.