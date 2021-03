Die Pläne für die Gastronomie am Drilandsee liegen jetzt auf dem Tisch – aber es vermittelt sich einem schnell der Eindruck, dass sie einigen Kommunalpolitikern völlig egal sind. Die Nachfragen an die Investoren im Rat waren nahezu allesamt ebenso zu erahnen wie die Stellungnahmen. Im Grunde sind die Fraktionen unabhängig von der Präsentation bei den Aussagen geblieben, die sie schon in der vergangenen Legislaturperiode geäußert hatten. Unklare Mehrheitsverhältnisse Verändert haben sich allerdings die Mehrheitsverhältnisse im Rat – und neue Akteure sind dazugekommen. Stand jetzt, scheinen CDU, UWG und FDP das Projekt zu unterstützen – auch wenn es durchaus kritische Nachfragen gab und nicht unwichtige Sachfragen wie Verkauf oder Verpachten geklärt werden müssen. Gemeinsam mit dem Bürgermeister könnten sie auf 23 Stimmen im Rat kommen. Klare Ablehnung erhielten die Investoren von SPD und Grünen. Auch bei Pro Bürgerschaft schlägt das Pendel derzeit in Richtung Ablehnung. Das macht aktuell 14 Stimmen.