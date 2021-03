„Should I stay or should I go“ fragen The Clash in ihrem vielleicht bekanntesten Lied von 1982. Auch knapp 20 Jahre später hat die Frage nichts an Aktualität verloren, wenn auch in einem ganz anderen Zusammenhang: „Soll ich fürs Studium aus meiner Heimatstadt wegziehen oder kann ich auch bleiben?“, ist eine von vielen Fragen, die sich junge Menschen mit Blick auf das nahende Abitur stellen. Zeitreise durch die Entwicklung der Berufsorientierung Mehrere Hundert Gymnasiasten haben am Mittwoch am digitalen Studien-Berufsorientierungstag (S-Bot) teilgenommen. S-Bot ist eine gemeinsame Initiative der Gymnasien in Ahaus, Gronau, Stadtlohn und Vreden. Eine Zeitreise durch die Entwicklung der Berufsorientierung an weiterführenden Schulen ermöglichte dabei ein Video, das zur Begrüßung und als lockerer Einstieg gezeigt wurde.