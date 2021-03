Das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel in Gronau und Epe ist das Auto mit 55 Prozent. Fast jeder dritte Weg wird mit dem Fahrrad zurückgelegt, und der ÖPNV-Anteil ist mit gerade mal zwei Prozent äußerst gering. Diese (und viele andere) im Rahmen des Gronauer Mobilitätskonzepts erhobenen Daten dienen als Grundlage für Empfehlungen und Maßnahmen im Bereich Verkehr. Jan Diesfeld vom ausführenden Büro Planersocietät stellte am Dienstagabend im Ausschuss für Mobilität, Umwelt und Klimaschutz die bisherigen Resultate vor. 415 Haushalte gaben Auskunft 3200 repräsentativ ermittelte Haushalte waren im September und Oktober befragt worden. Die Rücklaufquote betrug 13 Prozent. 415 Haushalte mit rund 1000 Menschen nahmen teil. Zusätzlich wurden Unternehmen interviewt und Beschäftigte nach der Erreichbarkeit ihrer Arbeitsplätze befragt. Auch Kitas, Senioreneinrichtungen und Heimatvereine gaben Auskunft. Pkw-Dichte gestiegen In Gronau ist die Pkw-Dichte auf 616 pro 1000 Einwohner gestiegen.