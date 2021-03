Man wird Gronau kaum noch von London unterscheiden können, wenn die schicken Fahrzeuge ab Juni durch die Stadt sausen . . . Nein: Rote Doppeldeckerbusse werden für das neue Rufbus-System nicht angeschafft, aber zwei LEVC-Fahrzeuge, die wegen ihres Aussehens nicht von ungefähr „London-Taxis“ genannt werden. Sie übernehmen demnächst die Fahrdienste in Gronau. Dieser Abruf-Verkehr („on demand“) soll den Gronauerinnen und Gronauern den Umstieg vom Privat-Pkw auf den öffentlichen innerstädtischen Personennahverkehr schmackhaft machen. Fahrt per App buchen So soll die Fahrt künftig funktionieren: Fahrgäste müssen die Fahrten (am besten per Smartphone-App) mit Angabe der Start- und Zielhaltestelle buchen. Ein Fahrzeug holt den Fahrgast binnen 15 bis 20 Minuten ab und bringt ihn zu seiner Wunschhaltestelle. Dabei folgt das Fahrzeug aber nicht einer festgelegten Route oder einem festen Fahrplan.