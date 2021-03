Auf der ganzen Welt findet am Samstag (27. März) von 20.30 bis 21.30 Uhr die sogenannte „ Earth Hour “, die „Stunde der Erde“, statt. Für eine Stunde heißt es dann: „Licht aus!“ Die Stadt Gronau, das Kulturbüro Gronau, die Stadtwerke Gronau und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Gronau beteiligen sich erneut an der Aktion und werden im besagten Zeitraum den alten Rathausturm, den Wasserturm, das Wirtschaftszentrum Gronau (WZG), die Bürgerhalle und das Rock’n’Popmuseum verdunkeln, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

„Die Earth Hour ist eine gute Aktion für mehr Einsatz im Klimaschutz. Dabei geht es nicht darum, in dieser einen Stunde Energie zu sparen, sondern ein Zeichen zu setzen. Das ist gerade in Pandemiezeiten, in denen das Thema in den Hintergrund gerückt ist, besonders wichtig“, sagt die Klimaschutzmanagerin der Stadt Gronau, Carolin Wicke, und ruft zur Beteiligung auf: „Bei der Aktion können alle mitmachen und ich hoffe, dass sich viele Gronauerinnen und Gronauer uns anschließen. In der Stunde kann man gut bei Kerzenschein Gesellschaftsspiele spielen oder einen Nachtspaziergang unternehmen.“

Die Aktion wurde im Jahr 2007 vom WWF ins Leben gerufen und findet seitdem jährlich am letzten Samstag im März statt. Die „Earth Hour“ soll das Bewusstsein für die Probleme schärfen, mit denen der Planet Erde konfrontiert ist. Wie der Klimawandel, der Verlust an biologischer Vielfalt und Natur oder die steigenden Treibhausgasemissionen. Weltweit beteiligen sich jährlich Millionen von Menschen in mehr als 180 Ländern und zeigen damit Unterstützung für den Planeten.