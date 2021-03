Aus bislang unklarer Ursache war der Lkw am Freitag gegen 2.50 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Schutzplanke durchbrochen. Auf dem angrenzenden Grünstreifen kippte der unbeladene Sattelzug auf die rechte Seite und blieb zwischen Schutzplanke und Wildschutzzaun liegen. Der 54-jährige Lkw-Fahrer aus den Niederlanden wurde schwer, seine beiden Beifahrer im Alter von 43 und 62 Jahren leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die A 31 war in Richtung Oberhausen für etwa eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde im Verkehrskreuz Gronau/Ochtrup abgeleitet. Anschließend konnte der linke Fahrstreifen für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben werden.