Eine Schule in einer alten Fabrik? Für Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick eine Idee mit Charme. „Als ich vor dem Gebäudeteil stand und mir die Fassade anschaute, da konnte ich mir das sehr gut vorstellen“, erinnert sich der Dezernent an die frühe Planungsphase zurück. Auch bei Bürgermeister Rainer Doetkotte löst die Planung Begeisterung aus. „Wir würden nicht nur ein Denkmal mit Leben füllen, es hätte auch viele Vorteile für die Bernhard-Overberg-Schule“, erklärte er. Aber wie wird es von denjenigen gesehen, die tatsächlich in dem neuen Gebäude Schüler unterrichten müssten? Die Westfälischen Nachrichten haben Schulleiterin Maria Schmeing um eine Stellungnahme aus Sicht der Schule gebeten.