Sie haben sich eine Menge vorgenommen, werden an ihre Grenzen stoßen – und verlieren dabei den guten Zweck nicht aus den Augen: Robert Büscher, Marcus Hagemann, Dirk Hallkamp und Ingo Hoff wollen Ende April innerhalb von 30 Stunden vom Landtag in Düsseldorf zum Rock’n’Popmuseum in Gronau laufen und damit Spenden sammeln. Idee entstand beim Bierchen Viele gute wie auch verrückte Ideen entstehen, wenn ein oder zwei Bierchen in geselliger Runde schon genossen sind.