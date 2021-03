Gronau -

Von Martin Borck

Ein kleines Pättken ist es nur, doch es erfüllt seinen Zweck als grenzüberschreitender Radweg zwischen Gronau und Overdinkel. Es zweigt vom Tieker Damm ab, eine Tafel zeigt an, dass es in das Knotenpunktsystem eingebunden ist. Und in Erinnerung an Zeiten, als die Grenzen noch dicht waren, erhält der Weg einen eignen Namen: „Smokkelpad 1813“. Dem Vorschlag der Straßennamenkommission aus Losser hat der Gronauer Fachausschuss jetzt zugestimmt.