Gronau -

Der Aktionskreis Pater Beda hat allen Grund, Dank zu sagen für die große Spendenbereitschaft aus dem Vorjahr. Mit den Geldern konnten an vielen Stellen den betreuten Menschen in den Partnerprojekten in Nordost-Brasilien der Hunger und die schlimmste Not gelindert werden. Jedoch reißen die Sorgen und Nöte der Partner vor Ort nicht ab. Zunächst dachten die Verantwortlichen zu Beginn dieses Monats, die Häuser wieder öffnen zu können, aber die Corona-Inzidenzwerte steigen und steigen.