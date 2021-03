Mit medizinischen Schutzmasken machten sie sich dieses Mal nur in kleinen Gruppen an die Arbeit und auch auf den gemeinsamen Abschluss am Bauhof musste dieses Mal coronabedingt verzichtet werden. „Wer etwas erreichen möchte, muss flexibel sein. So konnten wir dem Dreck dieses Mal eben nur in Einzelaktionen an den Kragen gehen“, betonte Niklas Klümper, Vorsitzender der Jungen Union.