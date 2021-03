Gronau -

Von Guido Kratzke

Die Jury bei „I can see your Voice“ kannte ihn nicht – und lag deshalb in ihrem Urteil falsch. Für die Gronauer ist Denis Henning kein Unbekannter, denn er sang sich bei „The Voice“ in die Herzen vieler Zuschauer. Für ihn war die Teilnahme an der RTL-Show eine willkommene Abwechslung in Corona-Zeiten.