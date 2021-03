Ab dem heutigen Mittwoch um 11 Uhr finden auch in Epe Corona-Schnelltests statt. Auf dem Areal des ehemaligen Kirmesplatzes wurde in den vergangenen Tagen eine Corona-Schnellteststrecke eingerichtet, an der die Besucher sich kostenlos testen lassen können. Software von Tobit Bürgermeister Rainer Doetkotte ließ sich am Dienstagnachmittag den Aufbau von Mark Sander zeigen. Sander ist eigentlich Mitarbeiter der Firma Tobit, setzt auch für die Tests in Epe deren Software ein.