Am Ostermontag wird Karlheinz Busen 70 Jahre alt. Für ihn kein Alter, um sich aus der Politik zurückzuziehen. Im September will der Gronauer erneut für die FDP in den Bundestag einziehen. „Konrad Adenauer ist mit 74 erstmals Bundeskanzler geworden“, sagt er mit einem Augenzwinkern. „Aber im Ernst: Natürlich habe ich mich gefragt, ob ich weitermachen soll. Aber ich fühle mich fit, habe mich eingearbeitet und in meinem Bereich viel Zuspruch bekommen. Das möchte ich ausbauen.“ „ Konrad Adenauer ist mit 74 erstmals Bundeskanzler geworden. “ Karlheinz Busen Busen rechnet sich gute Chancen auf eine Wiederwahl aus. Auf der Landesliste der FDP hat er sich Platz elf gesichert. Das sollte realistischerweise reichen.