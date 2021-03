Die Vorwürfe aus Reihen der UWG stehen seit Anfang Februar im Raum: Einzelne Mitglieder des Chance-Aufsichtsrats hätten in das operative Geschäft der Gesellschaften eingegriffen. Gemeint ist damit in erster Linie Ratsmitglied Erich Schwartze (WEG). Jörg von Borczyskowski und Stephan Strestik (beide UWG) behaupten unter anderem, Schwartze hätte eine Kooperation und Unterstützung des Vereins Grenzenlos im Rahmen des Café-Betriebes durch die Chance veranlasst, ohne dass es dafür Beschlüsse der zuständigen Gremien gegeben habe. Damit werde der Eindruck erweckt, so Schwartze, er habe an der damaligen Geschäftsführerin vorbei die Kooperation veranlasst. Nicht geklärte Vorwürfe Außerdem wurde behauptet, die Chance habe noch Zahlungsansprüche gegen den Verein Grenzenlos bzw. eine von Schwartze und Gabi Drees (Bündnis 90/Die Grünen) zum Betrieb des Cafés gegründete Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR).