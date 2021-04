Der Mann, der vor neun Monaten in Glanerbrug ein fünfjähriges Mädchen entführt hat, hat vor Gericht gestanden, das Kind sexuell missbraucht zu haben. Bislang hatte er nur zugegeben, das Kind von einem Spielplatz mitgenommen zu haben. Außerdem sagte er aus, er habe häufiger Sex mit Kindern gehabt – mit „öffentlichen Mädchen“, die er „in einem Park in Gronau“ aufsuche. Keine genauen Angaben zum Park Um welchen Park es dabei gehen soll, sagte er nicht. Die vorangegangenen Ermittlungen, so eine Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft in Arnheim auf Anfrage der WN, hätten auch keinerlei Hinweise in diese Richtung ergeben. Die deutsche Justiz werde dennoch sicherheitshalber informiert.