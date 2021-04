Im Zusammenhang mit einer Coronainfektion ist jetzt ein 66 Jahre alter Gronauer gestorben. Das teilte die Borkener Kreisverwaltung mit. Die Zahl der Verstorbenen an und mit Covid-19 in Gronau stieg somit auf 31. Am Freitag (Stand 0 Uhr) waren 105 akut Infizierte gemeldet, 17 mehr als 24 Stunden zuvor. Die Zahl der Gesundeten blieb unverändert bei 1439.