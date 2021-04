In der Nacht zu Samstag meldete ein Zeuge gegen 0.40 Uhr einen versuchten Zigarettenautomatenaufbruch auf der Ochtruper Straße. Polizeibeamte nahmen am Tatort zwei Verdächtige fest, einen 43-jährigen Mann und eine 29-jährige Frau, beide ohne festen Wohnsitz. Nach Angaben des Zeugen habe der Mann versucht, den Automaten aufzubrechen, während die Frau „Schmiere gestanden“ habe. Beide sind nicht geständig. Inwiefern ein Zusammenhang mit einer gleich gelagerten Tat auf dem Doetkottenweg besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Dort war in derselben Nacht ein Zigarettenautomat aufgebrochen und Bargeld entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen. Seitens der Staatsanwaltschaft wurden keine Anträge auf Untersuchungshaft gestellt, so dass die beiden Beschuldigten nach Einleitung eines Strafverfahrens entlassen wurden. Das teilte die Polizei am Montag mit.