Über viele Jahre machte das Internationale Circusfestival in Enschede Furore: Artisten aus aller Welt präsentierten zu Weihnachten spektakuläre Vorstellungen. Mit dem Winterzirkus wird die zirzensische Tradition in Enschede fortgesetzt.

Das Konzept ist allerdings ein anderes, die Organisatoren ebenfalls. René Duursma und sein Team veranstalten sechs Zirkusse gleichzeitig in sechs niederländischen Städten, mit unterschiedlichen Programmen. Duursma übernahm vor fünf Jahren den seit 30 Jahren veranstalteten Weihnachtszirkus in Haarlem. „Ich bin mittlerweile ein wenig süchtig danach“, gesteht der Veranstalter, der in den Niederlanden auch zahlreiche Jahrmärkte organisiert.

Zelt im Volkspark

In Enschede wird das Zelt im Volkspark aufgeschlagen werden. Die Vorstellungen finden vom 25. Dezember bis 9. Januar statt, jeweils zu familienfreundlichen Zeiten. Es gibt einen Streichelzoo, ein Karussell und – die Hauptsache – ein Programm mit ausgezeichneten Artisten, die beim Internationalen Circusfestival in Monte Carlo und beim Cirque d‘Hiver in Paris aufgetreten sind. Spannende Trapez-Acts, Akrobatik auf riesigen Autoreifen, eine Taubendressur, Jongleure, Clowns – und den jungen niederländischen Illusionisten Nigel Otermans.