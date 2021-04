Ralf Oude Lansink, der vielen Gronauern als passionierter Naturfotograf bekannt ist, hat einen Bürgerantrag an den Bürgermeister gesandt. „Mehr Artenvielfalt an ländlichen Straßen“ lautet die Überschrift des Schreibens, das auf den 22. März datiert ist. Es wird Mitte April Thema im Haupt- und Finanzausschuss sein. Fast keinen Lebensraum mehr Auf sieben DIN-A-4-Seiten, illustriert mit 14 Fotos, stellt Oude Lansink sein Anliegen dar. Ausgangspunkt: Der Eperaner ist viel in der Natur unterwegs und hat dabei den Eindruck gewonnen, dass die allermeisten Straßenränder fast keinen Lebensraum mehr für Blumen, Insekten oder andere Tiere bieten. Seiner Meinung nach liegt das Problem in einer übertriebenen „Pflege“ der Seitenränder durch verschiedene Akteure: Mitarbeiter des Grünflächenamtes, Landwirte und auch Privatpersonen. Alle getrieben von einer falschen Vorstellung von einer Natur, die ordentlich und gepflegt sein soll.