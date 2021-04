Wer heute bei Pilcher- oder Bergdoktor-Filmen leichte, abendliche Unterhaltung sucht, hätte vor 50 oder 60 Jahren in Ermangelung solcher Serien vermutlich zu Heftromanen im Din-A5-Format gegriffen. Kleines Geld Diese über den Zeitschriftenhandel für kleines Geld vertriebenen „Groschenromane“ mit gut 60 Seiten Umfang gab es je nach Lesevorlieben in den unterschiedlichsten Reihen. Sie reichten von Liebesromanen über Heimatromane bis hin zu Krimis und Science-Fiction. Scherzhaft hieß es dazu noch in den späten 60er-Jahren „Für 60 Pfennig Liebe, für 80 Pfennig Mord.“ Einige dieser Heftreihen gibt es nach wie vor. Aber wer schrieb diese früher auch als „Eisenbahnliteratur“ vermarktete Trivialliteratur, die auch wenig schmeichelhaft „Schundliteratur“ genannt wurde? Fund auf dem Dachboden Einen Koffer mit solchen Romanmanuskripten ihrer Mutter hat die Buchhändlerin und frühere Inhaberin der Buchhandlung am Markt, Gertraude Koeppen, kürzlich auf dem Dachboden wiederentdeckt und sich erinnert: „Unsere Mutter, Katharina Langner, hat in den 50er-Jahren mit dem Schreiben dieser Romane unser Leben finanziert.“ Gertraude Koeppens Schwester Barbara Korthus, während ihres Berufslebens ebenfalls als Buchhändlerin tätig, weiß noch: „Bis etwa 1960 hat sie 27 solcher Liebesromane geschrieben.“ Blühende Fantasie In der letzten Zeit haben beide Schwestern in ein, zwei der Romane hineingelesen und sind erstaunt, mit welch blühender Fantasie die Mutter doch geschrieben hat. „Wasser spielt häufig eine Rolle. Unsere Mutter war ja auch begeisterte Schwimmerin und gute Turmspringerin“, sagt Gertraude Koeppen.