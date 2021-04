Gronau -

Von Guido Kratzke

Auch nachdem im Jahr 2003 bei der Landesgartenschau in Gronau und Losser der letzte Vorhang gefallen war, wirkte das Projekt nach. Bis zum heutigen Tag zieht das Areal Gäste an. Es gibt aber auch noch eine in Liquidation befindliche GmbH. Aus der Politik kommt nur die Initiative, diese endgültig zu beerdigen.