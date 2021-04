Der April ist im Garten ein arbeitsreicher Monat. Kompost, Hochbeet, Obstbäume, Gemüsebeet, Rasen: Überall werden jetzt die Grundlagen für einen erfolgreichen Gartensommer geschaffen. Und nicht nur dort. „Sobald kein Frost mehr herrscht, muss man die Regentonne und Pumpen wieder freimachen.“ Außerdem könnten Wasserpflanzen für den Teich jetzt wieder ausgesetzt werden, so Helmut Brüffer. „ Sobald kein Frost mehr herrscht, muss man die Regentonne und Pumpen wieder freimachen. “ Helmut Brüffer Der Kompost muss umgeschichtet werden, damit der Boden locker bleibt für die Würmer. Außerdem wird er bald gebraucht. Dicke Bohnen können jetzt ausgepflanzt werden, „schön vereinzelt“, so der Fachmann. Buschbohnen sind erst im Mai an der Reihe. Kichererbsen hingegen könnten in Reihen in den Boden ausgesät werden — Abstand jeweils 20 Zentimeter. Dünger wird dann mit dem Dreizack eingeharkt.