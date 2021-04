„Spannend wird das, wenn es wieder in den Präsenzunterricht geht.“ Dagmar Dengler liegen eine ganze Reihe an Fragen auf der Seele, wenn es um die in der Corona-Betreuungsverordnung geregelte Testpflicht für Schüler und Schülerinnen geht. Die Schulleiterin der Euregio-Gesamtschule in Epe fragt sich zum Beispiel: „Was macht man, wenn ein Kind positiv getestet wird? Was tut man, damit die Stigmatisierung nicht so stark ausfällt? Was, wenn die Eltern nicht da sind?“ Das Testen zu begleiten, werde für die Kollegen und Kolleginnen im Lehrkörper zunehmend zu einer herausfordernden Aufgabe.