Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von circa 20 000 Euro lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Samstagabend in Gronau gekommen ist. Ein 22 Jahre alter Niederländer aus Enschede befuhr mit seinem Wagen gegen 23.20 Uhr die Düppelstraße in Richtung Alter Postweg. Dort überholte er nach ersten Erkenntnissen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ein anderes Fahrzeug, verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Was dann geschah, hatte Stunt-Charakter aus einem Hollywoodfilm und war schon Maßarbeit.