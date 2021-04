Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende (10./11. April) in Gronau mehrfach junge Frauen angesprochen und angefasst. Die Polizei hatte am Sonntag bereits über die Vorfälle berichtet, woraufhin nun weitere Frauen Anzeige erstattet haben.

Die Polizei berichtet von einem Vorfall am Samstagvormittag (11 Uhr), bei dem mutmaßlich der gleiche Täter an der Laubstiege in Höhe des Hallenbades eine Frau ansprach "ob sie Geld verdienen wolle". Am darauffolgenden Sonntag soll derselbe Mann am frühen Morgen eine weitere Frau am Bahnhof in Gronau angesprochen haben, gegen 19 Uhr kam es nach Polizeiangaben zu einer weiteren Tat auf der Ochtruper Straße. Am vergangenen Mittwoch war es zu einem ähnlichen Geschehen gekommen: Auf der Bögeholdstraße war der Unbekannte mit einem Fahrrad unterwegs.

Polizei: Mutmaßlich derselbe Täter

Die Beschreibungen des Mannes lassen laut Polizei den Schluss zu, dass es sich mutmaßlich in allen Fällen um den gleichen Täter handelt: Der gesuchte Mann ist zwischen 25 und 35 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, hat braune, schmale

mandelförmige Augen. Er hat kurze, dunkle zur Seite "gegelte" oder zurückgekämmte Haare. Der Täter trägt einen dunklen/schwarzen gepflegten Vollbart/Dreitagebart. Er wird weiter als südländisch aussehend und durchtrainiert beschrieben. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen Pullover mit weißer Aufschrift, dunkler Wintersteppjacke sowie einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Er soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Im Zusammenhang mit den Taten beschreiben die Opfer mit Ausnahme des jüngsten Falls, dass der Täter mit einem kleinen weißen Kastenwagen mit silberfarbenem Emblem und niederländischen Kennzeichen unterwegs war. Auf dem scheibenlosen Aufbau befindet sich keine Aufschrift.

Die Polizei bittet Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte, Kontakt mit dem Kriminalkommissariat in Gronau unter 02562 / 9260 aufzunehmen.