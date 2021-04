Derzeit stehen auf dem Gelände an der Oststraße zwei alte Wohnhäuser. Ob das so bleibt, oder ob diese Häuser verschwinden und im rückwärtigen Bereich in absehbarer Zeit ein Aldi-Markt mit 1200 Quadratmetern Fläche nebst Parkplätzen gebaut wird, ist Gegenstand politischer Beratungen. Der Bau- und Planungsausschuss wird sich am kommenden Montag mit einem Antrag auf einen projektbezogenen Angebots-Bebauungsplan beschäftigen. „Frequenz ins Zentrum von Epe“ Die Antragsteller wollen eigner Aussage zufolge mit dem Projekt „Frequenz ins Zentrum von Epe“ bringen.