Wenn sonntagabends die Tatortmelodie erklingt, dann kommt immer ein Stück Gronau in die heimischen Wohnzimmer hinein. Schließlich saß bei den Studioaufnahmen des bekannten Intros Udo Lindenberg am Schlagzeug. Am zweiten Weihnachtstag wird er erstmals auch als Akteur in dem Krimi zu sehen und vielleicht sogar ohne Untertitel zu verstehen sein. Der Gronau-Anteil wird sogar noch ein Stück größer: Zum vergangenen Wochenende machten sich nämlich die „Gronauten“ Guido Blum und Ulrich Duday in offizieller Mission mit ihren Frauen Melek und Bärbel auf den Weg nach Hamburg.