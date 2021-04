Bei all dem Getöse in der Union rund um die Frage, wer als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl gehen wird, läuft es bei den Grünen derzeit richtig ruhig ab. Vorbei scheinen die Zeiten, in denen Realos und Fundis um die Ausrichtung stritten. Annalena Baerbock und Robert Habeck werden am Montag (19. April) bekanntgeben, wer von ihnen in die Spitzenposition gehen soll. Die K-Frage scheint in Harmonie beantwortet zu werden. Formelle Vorgabe Für die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Gronauer Stadtrat, Gabi Drees (Foto oben links), ist rein formell die Führungsposition per Satzung vorgegeben. „Für die Listen ist festgelegt, dass die ungraden Positionen mit Frauen, die geraden mit Männern besetzt werden“, verweist sie auf den Blick in die Statuten.