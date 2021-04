Stadt Gronau will Testkonzept für Niederländer mit und an der Euregio besprechen

Gronau -

Von Martin Borck

„Eine europäische Katastrophe.“ So nennt Norbert Ricking von der SPD das, was sich zurzeit an der deutsch-niederländischen Grenze in Sachen Corona-Testpflicht abspielt. Hier solle die Stadt in die Bresche springen, forderte Sebastian Laschke von der CDU im Haupt- und Finanzausschuss. Das sahen andere Mitglieder aber ganz anders.